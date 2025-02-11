Грядет грандиозный скандал: Меган Маркл возмущена новостью о появлении Кейт Миддлтон на обложке Vogue

Меган Маркл «в ярости» после новости о том, что Кейт Миддлтон может появиться на обложке журнала Vogue. Супруга принца Гарри считает, что принцесса Уэльская «вторгается на ее территорию». Об этом пишет Radar Online со ссылкой на источник.

Недавно стало известно, что главный редактор американского Vogue Анна Винтур обратилась к Кейт Миддлтон с неожиданным предложением появиться на обложках журнала по всему миру. Теперь принцесса Уэльская может украсить собой американскую и британскую версию издания.

Как утверждается, Меган Маркл, которая была приглашенным редактором британской версии Vogue в 2019 году, пришла в ярость. По мнению герцогини Сассекской, Кейт Миддлтон «вторгается на ее территорию». Жена принца Гарри считает экспертом по части здоровья, красоты и моды именно себя, а принцессе Уэльской следовало бы выбрать другой журнал.

«Меган чувствует, что у нее королевская монополия на все, что касается здоровья, красоты и моды. У нее есть бренд, определяющий ее образ жизни, дом в Монтесито, шоу на Netflix в разработке и прямая связь со всеми прекрасными людьми в США. Поэтому она злится, что Кейт, похоже, выходит за рамки своей полосы и вторгается на территорию Меган. Она считает, что Кейт ее любовью к природе должна быть на обложке какого-нибудь журнала о сельской местности, посвященного лошадям и походам, а не Vogue», — заявил инсайдер.

Судя по всему, супруга принца Уильяма не разделяет мнения своей «соперницы». По информации издания, после полученного предложения близкие поддержали Кейт Миддлтон, и ей уже не терпится «окунуться в этот блеск». Источник отметил, что людям «действительно нравится стиль» принцессы Уэльской, и назвал ее «иконой моды».

Ранее сообщалось о том, что королевская семья отвернулась от Меган Маркл после слухов о ее интрижке с принцем Уильямом.