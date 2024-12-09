«Сказал о ней обидные вещи, втянул в это детей»: брак Кейт Миддлтон и принца Уильяма под угрозой

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон переживают непростой период — на их долю выпало немало испытаний за этот год. Однако, как выяснилось, дело не только в онкологическом заболевании принцессы Уэльской. По информации источников, сейчас пара проходит через кризис в браке. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на королевского эксперта Кэти Николл.

Нынешние проблемы принца Уильяма и Кейт Миддлтон связаны не только с онкологией принцессы Уэльской. Как оказалось, жена принца Уильяма недовольна категорическим нежеланием супруга идти на контакт с младшим братом, принцем Гарри.

Известно, что в прошлом принцесса Уэльская и принц Гарри были близки. Но все изменилось после свадьбы младшего брата принца Уильяма с Меган Маркл в 2018 году. Спустя два года принц Гарри вместе с супругой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительство на США.

По словам Кэти Николл, ситуацию усугубило то, что в свое время принц Гарри не только вынес на всеобщее обозрение детали ссоры с братом, но и наговорил «обидные вещи» в адрес его жены, впутав в это их детей.

«Гарри подставил Кейт, сказал о ней обидные вещи, втянул в историю детей. Я думаю, что принц Уэльский по-прежнему очень, очень зол и расстроен и чувствует себя очень преданным», — заявила королевский эксперт.

Многие считают, что именно из-за разных взглядов по поводу ситуации с принцем Гарри в браке Кейт Миддлтон и принца Уильяма наступил кризис. При этом Кэти Николл уверена, что принцесса Уэльская сможет добиться примирения братьев. Однако собеседница издания добавила, что говорить о воссоединении пока рано.

«Принцесса Уэльская все еще открыта для примирения в той или иной форме. Я чувствую, что еще рано». <…> Возможно, в какой-то момент она сыграет роль в исцелении этого разногласия», — отметила Кэти Николл.

Ранее мы писали о том, что Кейт Миддлтон выдвинула принцу Уильяму ультиматум, который едва не привел к разрыву.