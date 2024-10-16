Кейт Миддлтон выдвинула принцу Уильяму ультиматум, который едва не привел к разрыву

Кейт Миддлтон поставила принцу Уильяму ультиматум после его «неприемлемого» поведения на публике. Об этом пишет Mirror US со ссылкой на королевского эксперта Кэти Николл.

По данным источника, что заметный перерыв в общении пары произошел в 2007 году, когда разгневанная Миддлтон призналась, что чувствует себя совершенно униженной, так как Уильям обращается с ней «как с половой тряпкой», а его беззаботное поведение негативно отражается на ее имидже. Поводом стало появление ее потенциального мужа в СМИ: папарацци дважды подряд «поймали» будущего наследника престола за развязным общением с женщинами в ночных клубах.

«Она годами терпела, когда девушки набрасывались на ее парня, и какое-то время находила это забавным и даже лестным. Но после его недавнего поведения она выдвинула ему ультиматум и сказала, что каждый раз, когда он ведет себя подобным образом на публике, он вредит ее имиджу так же, как и своему собственному», — цитирует Николл приятельницу Кейт, которая предпочла остаться неизвестной.

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