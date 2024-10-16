Кейт Миддлтон выдвинула принцу Уильяму ультиматум, который едва не привел к разрыву
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Кейт Миддлтон поставила принцу Уильяму ультиматум после его «неприемлемого» поведения на публике. Об этом пишет Mirror US со ссылкой на королевского эксперта Кэти Николл.
По данным источника, что заметный перерыв в общении пары произошел в 2007 году, когда разгневанная Миддлтон призналась, что чувствует себя совершенно униженной, так как Уильям обращается с ней «как с половой тряпкой», а его беззаботное поведение негативно отражается на ее имидже. Поводом стало появление ее потенциального мужа в СМИ: папарацци дважды подряд «поймали» будущего наследника престола за развязным общением с женщинами в ночных клубах.
«Она годами терпела, когда девушки набрасывались на ее парня, и какое-то время находила это забавным и даже лестным. Но после его недавнего поведения она выдвинула ему ультиматум и сказала, что каждый раз, когда он ведет себя подобным образом на публике, он вредит ее имиджу так же, как и своему собственному», — цитирует Николл приятельницу Кейт, которая предпочла остаться неизвестной.
Ранее стало известно, о чем мечтает дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон.