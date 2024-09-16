Певица Шакира ушла со сцены из-за фаната, снимавшего у нее под платьем

Певица Шакира во время съемок клипа заметила, что фанат снимает под ее платьем. Исполнительница разозлилась и ушла в VIP-зону.

Об инциденте сообщает TMZ.

При съемках клипа в клубе в Майами Шакира забралась на подиум и танцевала в мини-платье под песню «Soltera». Во время ее танцев один из поклонников стал снимать на телефон у нее под платьем.

Артистка повернулась к нему и дала понять, что все видела. Потанцевав еще немного, Шакира подала знак об окончании съемок и ушла.

Источники сообщили изданию, что она была раздражена и испытывала неудобства буквально 15 секунд. 47-летняя Шакира быстро отмахнулась от инцидента и вернулась к съемкам.

В августе сообщалось, что певица отправилась на свидание с новым парнем. Они сидели в романтической обстановке с видом на океан и ели из одной тарелки.