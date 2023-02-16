Скандал во дворце: жене Карла III Камилле на церемонии дадут поношенную корону

Скоро состоится важное для королевской семьи событие – коронация Карла III, которая назначена на 6 мая. Его супруга Камилла тоже примерит корону, только ей впервые в истории достанется бывшая в использовании. Об этом пишет The Guardian.

Жена британского монарха выбрала корону бабушки Елизаветы II – Марии Текской. Выбор Камиллы очень удивил публику, так как для церемонии всегда использовали новые короны. Некоторые поклонники даже восприняли новость с негативом.

«Выбор короны королевы Марии Ее Величеством — это первый случай в новейшей истории, когда существующая корона будет использоваться для коронации супруги вместо того, чтобы делать новую», — отметили в Букингемском дворце.

Известно, что корону разработала ювелирная компания Gerrard в 1911 году для коронации королевы Марии. Этот символ величия выполнен из серебра и покрыт сверху позолотой, украшен 2200 бриллиантами классической огранки и огранки «роза». Корону венчает крупный бриллиант Кох-и-Нур весом 105,6 карата. Там есть еще три восхитительных алмаза Куллинан, которые были заменены на хрустальные копии в 1914 году. Но ради Камиллы их вернут обратно.

Ранее мы писали о том, как Меган Маркл высмеяла свадьбу Кейт Миддлтон и Уильяма.