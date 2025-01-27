Скандал продолжается: какое оскорбительное прозвище дали Меган Маркл бывшие сотрудники

Бывшие сотрудники Меган Маркл, обвинившие ее в грубом отношении, рассказали об оскорбительном прозвище для герцогини Сассекской. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на корреспондента королевской семьи Нила Шона.

По словам инсайдера, обиженные сотрудники Spotify, работавшие над подкастом Меган Маркл, тайно придумали для нее язвительное прозвище. Как оказалось, жену принца Гарри между собой называли Евой в честь героини Джоан Кроуфорд — Евы Филлипс из фильма «Королева пчел» (1955), «чьи манипуляция и безжалостность разрушают жизни всех вокруг».

Нил Шон отметил, что коллеги решили использовать имя Ева для Меган Маркл «в качестве предупредительного сигнала, чтобы дать людям знать, что она либо прибывает, либо выходит на тропу войны».

«Когда ее не было рядом, им нужно было напомнить, что они имеют дело с кем-то, кто является герцогиней и, что еще важнее, членом британской королевской семьи. Это работало поначалу, поскольку люди были очарованы присутствием Меган. Но это быстро сошло на нет, когда она стала требовательной… явно забыв о своих неудачных днях актрисы», — поделился собеседник издания.

Недавно герцогиня Сассекская оказалась в центре нового скандала. Супругу принца Гарри публично обвинили в плохом обращении со своими сотрудниками. Коллега Меган Маркл заявил, что она «постоянно играет в шашки» и может «в любой момент бросить» своих работника.

Напомним, уже несколько лет продолжается война между герцогами Сессекскими и членами британской королевской семьи. В 2020 году младший брат принца Уильяма вместе с женой отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительства на США. Многие считают, что этим шагом принц Гарри испортил отношения с семьей, а особенно с братом.

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