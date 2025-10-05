Скандал на Неделе моды в Париже: Меган Маркл задержала начало показа на час
На Неделе моды в Париже произошел скандал из-за внезапного визита Меган Маркл. Начало шоу задержали на час ради герцогини Сессекской.
44-летняя жена принца Гарри впервые за два года прилетела в Европу, чтобы посетить показ дебютной коллекции Пьерпаоло Пиччоли для бренда Balenciaga. Меган появилась на мероприятии в белом наряде с эффектной накидкой, которая обвивала плечи и ниспадала длинным шлейфом. Накидка была накинута поверх белой рубашки на пуговицах и белых брюк свободного кроя. Она собрала волосы в тугой пучок и дополнила образ клатчем черного цвета.
В свою единственную ночь в Париже Меган остановилась в отеле Plaza Athénée стоимостью 3000 долларов (245 тысяч рублей по текущему курсу) за ночь. Она приехала на показ в автомобиле с затемненными стеклами и в сопровождении охраны. Герцогиню посадили в первом ряду рядом с журналисткой Анной Винтур и женой главы Amazon Лорен Санчес.
Редкий выход в свет Меган Маркл не остался без внимания пользователей Сети. Бывшую американскую актрису высмеяли за неудачный наряд, который сравнили с простынями.
«А что за постельное белье на ней? Ее этот наряд совсем не красит», - посмеялись комментаторы.
Кроме того, после показа Меган посетила афтепати. Для нового выхода в свет она выбрала черное облегающее платье и классические туфли-лодочки, сообщает Hello!
