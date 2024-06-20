Симулировала рак: принцессу Кейт Миддлтон заподозрили в обмане

Принцесса Кейт Миддлтон впервые за полгода появилась на светском мероприятии – она посетила торжественный парад Trooping the Colour и выглядела слишком хорошо для человека, прошедшего курс химиотерапии. В Сети сразу же появились слухи, что жена принца Уильяма симулировала болезнь.

Как пишет портал news.com.au, пользователи Сети выразили уверенность, что на самом деле «исчезновение» Кейт связано вовсе не с раком. В частности, некоторые предположили, что никакой химиотерапии не было и на самом деле принцесса пытается скрыть пластическую операцию по подтяжке лица.

Сторонники этой гипотезы стали сравнивать старые и новые фотографии принцессы, отмечая качество кожи и количество морщин на ее лице. При этом пользователи напомнили, что членам королевской семьи категорически запрещено делать пластические операции по омоложению.

Кейт Миддлтон 22 марта сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии. Как оказалось, у супруги принца Уильяма обнаружили рак кишечника после операции по удалению матки в январе этого года.

Ранее принцессу Кейт Миддлтон заподозрили в тайном лечении на территории США. Жену принца Уильяма неоднократно замечали неподалеку от города Хьюстон в штате Техас, где расположен онкологический центр им. М. Д. Андерсона.