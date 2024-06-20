Что скрывает королевская семья: раскрыто место лечения онкобольной Кейт Миддлтон

Больная раком принцесса Кейт Миддлтон тайно проходит лечение в США. Об этом сообщает Life & Style.

По данным источников издания, жену принца Уильяма неоднократно замечали неподалеку от города Хьюстон в штате Техас, где расположен онкологический центр им. М. Д. Андерсона.

Именно там проходили лечение от рака актриса Келли Престон, футболист Терри Брэдшоу и другие звезды.

Как пишет издание, королевская семья пытается скрыть, что Кейт лечится в США, так как это может негативно отразиться на репутации медицинских центров Великобритании.

Официальный представитель Кенсингтонского дворца опроверг информацию о лечении принцессы Уэльской за границей.

Напомним, Кейт Миддлтон 22 марта сообщила, что проходит курс профилактической химиотерапии. Как оказалось, у супруги принца Уильяма обнаружили рак кишечника после операции по удалению матки в январе этого года.

15 июня принцесса Уэльская впервые за полгода появилась на публике. Она посетила парад Trooping the Colour, приуроченный ко дню рождения Карла III, вместе с детьми и мужем, который в этот момент гордился супругой.