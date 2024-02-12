Сильвестр Сталлоне назвал следующего возможного исполнителя роли Рэмбо

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне выразил мнение, что Райан Гослинг мог бы стать новым Рэмбо. Об этом он заявил на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, запись которого доступна на YouTube.

По словам Сталлоне, во время личной встречи Гослинг признался, что у него много общего с легендарным киноперсонажем.

«И я подумал: «Это интересно. Если я когда-нибудь передам эстафету, то ему, так как он любит этого персонажа», — поделился актер.

Артист уточнил, что в ходе диалога Гослинг вспомнил, как посещал занятия в школе в костюме ветерана Вьетнамской войны Джона Рэмбо. Сталлоне отметил, что он является абсолютной противоположностью Гослинга, подчеркнув, что Райан хорош собой, а он – нет.

Напомним, выход знаменитого боевика «Рэмбо» с Сильвестром Сталлоне в главной роли состоялся в 1982 году. Киноленту сняли по мотивам романа Дэвида Моррелла.

В 2019 году состоялся премьера пятого фильма серии «Рэмбо: Последняя кровь». Тогда Сталлоне заверил, что эта картина стала его последней работой во франшизе.

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