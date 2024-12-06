Сильвестр Сталлоне купил новый особняк за десятки миллионов долларов

Голливудский актер Сильвестр Сталлоне приобрел новый особняк. Об этом сообщает издание New York Post.

Договор ценой в 24,95 миллиона долларов был подписан дистанционно, без личного присутствия звезды «Рэмбо». Артист впервые побывал в стенах нового дома накануне — прежде он мог осмотреть его только через FaceTime по видеосвязи. Недвижимость находится в курортном районе Нью-Йорка Хэмптонс в миле от Атлантического океана. Сюда Сталлоне вместе с женой намерены приезжать периодически — у супругов также есть усадьба в Палм-Бич стоимостью 35 миллионов долларов.

Уточняется, что знаменитость купил новостройку с ремонтом «под ключ». На тысячи с лишним квадратных метрах разместились восемь спален. Дом полностью мебелирован, в нем имеется дорогой антиквариат, а также предметы искусства. В гостиной оборудован дровяной камин, также в жилище есть игровая комната и кинозал. Сам участок занимает полгектара. На заднем дворе находится просторный бассейн.

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