Райан Гослинг и Ева Мендес собираются уехать из США

Голливудские артисты Райан Гослинг и Ева Мендес планируют уехать из США. Об этом пишет In Touch Weekly.

Недавно стало известно о переезде из Голливуда Эштона Кутчера и Милу Кунис – звездные супруги решили эмигрировать из-за скандала вокруг ареста рэпера P.Diddy. Гослинг и Мендес решились на аналогичный шаг, однако по совершенно другим причинам.

Оказалось, что из-за съемок звезды «Ла-Ла Ленда» большую часть 2024 года пара провела в Великобритании. Жизнь в Лондоне настолько понравилась супругам, что теперь они находятся в поиске недвижимости в Великобритании.

«Они так хорошо провели время в Великобритании, и им нравится идея привить своим дочкам более постоянный вкус жизни за пределами США. Это кажется безопаснее во многих отношениях, и им нравится идея быть в Европе, они могут совершать всевозможные быстрые поездки, там так много всего можно исследовать», — рассказал информатор.

Райан Гослинг состоит в отношениях с Евой Мендес с 2011 года. Влюбленные воспитывают двоих дочерей: Эсмеральду и Амаду. В ноябре 2022 года артисты сыграли тайную свадьбу, о которой артистка проговорилась во время интервью на шоу «Шоу Кайла и Джеки О».

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