«Сильно постарела»: новые фотографии Дженнифер Энистон разочаровали поклонников

Новые фото актрис Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун разочаровали поклонников. Они заметили, что на снимках применили специальный фильтр, который сглаживает кожу, и призвали голливудских звезд стареть достойно.

Актрисы анонсировали съемки третьего сезона сериала «Утреннее шоу». На фото они позировали в белых майках и джинсах, в руках были таблички с их именами.

Поклонники указали на то, что актрисы переборщили с обработкой кадров, и не оценили старания звезд.

«Дженнифер сильно постарела. В этом нет ничего плохого», «Жаль, что женщины в Голливуде не стареют достойно», - писали в комментариях и сожалели, что голливудские женщины не могут стать примером того, что можно стареть красиво. На высказывания поклонников обратил внимание сайт Woman.ru.

Ранее врач-косметолог Светлана Баланова рассказывала, что Энистон является поклонницей микротоковой терапии. Также специалист предполагала: актриса делает биоревитализацию. В целом Дженнифер придерживается комплексного подхода к сохранению молодости: следит за питанием, занимается йогой, высыпается.