Ботокс Варнавы, микротоковая терапия Энистон и инъекции Кидман: что выбирают звезды для сохранения молодости

В стремлении как можно дольше сохранить красивый и ухоженный внешний вид, селебрити прибегают к всевозможным способам омоложения. Но некоторые знаменитости, наоборот, отказываются от любых омолаживающих процедур, не желая вносить даже минимальные изменения в свою внешность.

О том, кто из знаменитостей не может жить без косметологов, а кто — поклонник естественного старения, сайту «Страсти» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог, соосновательница клиники Cosmoexpert Оксана Баланова.

Екатерина Варнава

Внешность этой яркой представительницы российского шоу-бизнеса за последние годы изменилась до неузнаваемости — ринопластика, удаление комков Биша, операция по изменению цвета глаз. Свой вклад в эти кардинальные перемены внесли и косметологи.