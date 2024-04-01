Ботокс Варнавы, микротоковая терапия Энистон и инъекции Кидман: что выбирают звезды для сохранения молодости
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В стремлении как можно дольше сохранить красивый и ухоженный внешний вид, селебрити прибегают к всевозможным способам омоложения. Но некоторые знаменитости, наоборот, отказываются от любых омолаживающих процедур, не желая вносить даже минимальные изменения в свою внешность.
О том, кто из знаменитостей не может жить без косметологов, а кто — поклонник естественного старения, сайту «Страсти» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог, соосновательница клиники Cosmoexpert Оксана Баланова.
Екатерина Варнава
Внешность этой яркой представительницы российского шоу-бизнеса за последние годы изменилась до неузнаваемости — ринопластика, удаление комков Биша, операция по изменению цвета глаз. Свой вклад в эти кардинальные перемены внесли и косметологи.
Варнава прибегала к контурной пластике Full Face — заполнению проблемных зон филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Благодаря этой процедуре у знаменитости появились высокие скулы, подбородок стал более выразительным, пропорции лица — гармоничными.
Оксана Баланова
Врач-косметолог, дерматовенеролог
Также заметно увеличение объема губ с помощью гиалуроновой кислоты. Лоб артистки выглядит таким гладким и неподвижным благодаря инъекциям ботокса.
Знаменитость явно делает процедуры, улучшающие качество кожи: биоревитализацию, лазерные методики, например, фотоомоложение, которое убирает пигментные пятна и расширенные сосуды.
Ирина Тонева
У участницы группы «Фабрика» мелкоморщинистый тип старения, который характеризуется тонкой и сухой кожой с множеством мелких морщинок. Представительницы этого типа часто начинают стареть раньше своих сверстниц.
Чтобы сохранить молодость и ухоженный вид, таким девушкам важно своевременно увлажнять кожу, например, с помощью биоревитализации (что, вероятно, и делает певица).
У Ирины очень активная мимика, видны морщинки вокруг глаз и в области лба — очевидно, что звезда не является поклонницей ботокса, и не стремится полностью избавиться от возрастных изменений.
Николь Кидман
В молодости Николь Кидман была обладательницей утонченных и изящных черт лица, но за последние годы ее внешность заметно изменилась — лицо актрисы стало маскообразным и отекшим.
Одутловатость лица может быть связана с чрезмерным увлечением инъекциями филлеров.
Филлеры — препараты на основе гиалуроновой кислоты, которые при грамотном использовании восполняют недостающие объемы и корректируют пропорции лица. Но переизбыток филлеров в тканях может вызвать сдавление лимфатических сосудов, что затрудняет отток жидкости и приводит к отекам.
Отсутствие мимических морщин в области лба и небольшое опущение бровей указывают на то, что знаменитость активно использует инъекции ботокса.
Эффект ботулинотерапии заключается в расслаблении мимических мышц, работа которых приводит к появлению морщин. Вероятно, актриса злоупотребляет этой процедурой: в погоне за супергладким лбом ботокс ввели в мышцы, отвечающие за подъем бровей вверх, что привело к их небольшому опущению.
В целом, Николь Кидман удается сохранить ухоженный вид, но страх потерять молодость и красоту привел актрису к чрезмерному увлечению «уколами красоты».
Памела Андерсон
Несмотря на то, что сейчас Памела Андерсон продвигает идеи естественной красоты и старения «без фильтров», когда-то актриса была активным популяризатором пластических операций и косметологических процедур.
За плечами у кинозвезды несколько маммопластик, ринопластика, блефаропластика, круговая подтяжка лица, инъекции ботокса.
В 1990-х и 2000-х актриса неоднократно увеличивала объем губ с помощью еще разрешенного в то время биополимера. Сейчас его использование запрещено из-за возможных осложнений: биополимер не рассасывается, а может остаться в тканях навсегда и способен даже мигрировать за пределы зоны введения. Также его введение может приводить к нарушению кровотока и хроническому воспалению.
Губы Памелы теперь выглядят более натурально — она удалила из них биополимер и заполнила филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Также можно заметить, что звезда использовала инъекции филлеров для восстановления объема средней трети лица.
На свежих фотографиях у Памелы подтянутая кожа, четкий овал лица, нет отеков, что может быть результатом микротоковой терапии. Также с большой долей вероятности Андерсон делает мезотерапию, благодаря чему ей удалось добиться здорового и сияющего цвета лица.
Оксана Баланова
Врач-косметолог, дерматовенеролог
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон — яркий пример того, как пользоваться достижениями косметологии с умом, только приумножая свою природную красоту.
Актриса является поклонницей микротоковой терапии, которая уменьшает отечность, делает овал лица четким, а кожу — подтянутой и свежей.
Также, вероятно, Энистон не раз делала биоревитализацию — точечные подкожные инъекции препаратов на основе гиалуроновой кислоты, способствующие омоложению кожи.
Но звезда полагается не только на косметологию — Дженнифер придерживается комплексного подхода к сохранению молодости и на первое место ставит заботу о своем здоровье в целом.
Актриса следит за питанием, занимается йогой, старается высыпаться и употреблять достаточное количество жидкости.
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет известна своей категоричностью в отношении пластической хирургии и инъекционной косметологии: актриса не приемлет какие-либо вмешательства во внешность и пропагандирует естественное старение. Кейт даже запретила ретушировать свои морщинки!
Но знаменитость находится в выгодном положении — у звезды мускульный тип старения: крупные кости лица, хорошо развитая мускулатура, слабо выраженная подкожно-жировая клетчатка.
У представительниц мускульного типа долго сохраняются четкий овал лица и упругость кожи. Однако с возрастом лицо становится более грубым, появляются выраженные носогубные складки и опущение уголков губ.
Брижит Бардо
Легендарная французская актриса и икона стиля 1960-х тоже отдала предпочтение естественному старению. Брижит отказалась не только от пластических операций, но и от косметологических процедур.
У Брижит Бардо отечно-деформационный тип старения, поэтому со временем ее лицо стало обвисшим и «тяжелым», появились брыли, кожа потеряла тонус и эластичность. Ситуацию усугубляют лишний вес и большой стаж курения актрисы. К сожалению, сейчас уже сложно разглядеть те миловидные черты, которые когда-то были предметом всеобщего восхищения.
Оксана Баланова
Врач-косметолог, дерматовенеролог