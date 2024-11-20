Сильно поседел и осунулся: поклонники ужаснулись внешности постаревшего Леонардо Ди Каприо

Актера Леонардо Ди Каприо «поймали» папарацци на улице в Лос-Анджелесе, и новые фото звезды «Титаника» ужаснули его фанатов. Они отметили, что он сильно постарел и даже не пытается следить за внешностью. Снимки публикует Daily Mail.

Один из главных красавцев Голливуда недавно отметил юбилей — ему исполнилось 50 лет. И хоть на вечеринке Лео выглядел свежо и восхищал поклонников, теперь его жестко критикуют в Сети. Дело в том, что актера сфотографировали, когда он этого не ожидал, и на этих кадрах он был совсем не похож на плейбоя.

На снимках папарацци Ди Каприо прятал осунувшееся лицо за кепкой. Но даже она не скрыла седину актера. Теперь он обладатель белоснежной бороды и висков. Кроме того, пользователи обратили внимание на щеки звезды и в целом его лишний вес.

Впрочем, все это не мешает Леонардо встречаться с девушками, которые намного младше него. Сейчас, например, он состоит в отношениях с 26-летней Витторией Черетти. По слухам, именно модель может стать той счастливицей, кто затащит знаменитость под венец.

Ранее актер Тимоти Шаламе снялся топлес для глянцевого журнала.