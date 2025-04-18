Сильно похудевший сын актера Арнольда Шварценеггера появился с семьей на фото

Сын Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер появился на редком семейном фото и привлек внимание поклонников изменившейся фигурой. 27-летний Кристофер сильно похудел. Кадры появились в соцсетях его сестры Кэтрин.

Наследник звезды позировал с братьями и сестрами во время отдыха. Младший сын супругов выглядел заметно похудевшим. Он был в синей футболке и серых шортах. Рядом с ним была 35-летняя сестра Кэтрин, 33-летняя сестра Кристина и 31-летний брат Патрик.

«Мои любимые дети навсегда, — написала Кэтрин.

Пользователи Сети оценили преображение Кристофера и написали, что он выглядит очень хорошо. Некоторые даже сравнили его с внебрачным сыном актера, который хвастался мускулами.

Напомним, что Кристофер не рассказывает подробности личной жизни. А вот его брат Патрик говорил еще в 2021 году, что его родственник обещал семье привести себя в форму. Через год он действительно похудел. Видимо, он до сих пор следит за своим весом. Его периодически видят выходящим из спортзала.