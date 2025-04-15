62-летний актер Рэйф Файнс показал подтянутое телосложение для съемок в фильме
© MICHAEL TRAN/AFP/East News
Актер Рэйф Файнс показал подтянутую фигуру, над которой работал в тренажерном зале. 62-летний артист подкачался ради съемок в фильме Уберто Пазолини «Возвращение Одиссея» 2024 года. Снимки появились в соцсетях.
Исполнитель роли Волан-де-Морта из «Гарри Поттера» потряс общественность своим телосложением. На кадрах Рэйф позировал в спортивном зале рядом с тренажерами. Он был в шортах, но снял футболку, чтобы продемонстрировать мышцы. Только борода и залысины выдавали возраст артиста.
Как оказалось, это были архивные снимки. Тогда звезда готовился к участию в фильме, где сыграл мифического греческого героя Одиссея. Там были сцены, где мужчине нужно было показать подтянутую фигуру.
СМИ отмечают, что актер всегда серьезно подходит к съемкам. Не так давно все обсуждали его роль в фильме «Конклав», за которую он мог получить премию «Оскар», но его обошел Эдриан Броуди.
Скоро, по слухам, Рэйф может присоединиться к команде новой части «Голодных игр» с Эль Фаннинг, Кираном Калкиным и другими голливудскими актерами.
Ранее мы писали о том, что девушка Павла Дурова Юлия Вавилова показала его фигуру на совместном фото.