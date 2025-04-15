62-летний актер Рэйф Файнс показал подтянутое телосложение для съемок в фильме

Как оказалось, это были архивные снимки. Тогда звезда готовился к участию в фильме, где сыграл мифического греческого героя Одиссея. Там были сцены, где мужчине нужно было показать подтянутую фигуру.

СМИ отмечают, что актер всегда серьезно подходит к съемкам. Не так давно все обсуждали его роль в фильме «Конклав», за которую он мог получить премию «Оскар», но его обошел Эдриан Броуди.

Скоро, по слухам, Рэйф может присоединиться к команде новой части «Голодных игр» с Эль Фаннинг, Кираном Калкиным и другими голливудскими актерами.

Ранее мы писали о том, что девушка Павла Дурова Юлия Вавилова показала его фигуру на совместном фото.