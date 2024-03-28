«Беспомощный и напуганный»: принц Уильям впал в депрессию из-за болезни Кейт Миддлтон

Принц Уильям впал в депрессию из-за беспомощности на фоне болезни Кейт Миддлтон. Об этом сообщает UsMagazine со ссылкой на источник, близкий к семье.

Кейт Миддлтон раскрыла свой диагноз – рак 22 марта. Это вызвало шок в обществе. Стресс принца Уильяма усилился, учитывая, что рак также был обнаружен у его отца, короля Карла III.

Источник, близкий к семье, рассказал UsMagazine, что принц Уильям впал в депрессию из-за сложившейся ситуации. Он испытывает внутренний конфликт и страх, не имея возможности поделиться своими чувствами с кем-либо, включая отчужденного брата, принца Гарри. Тем не менее, планируется их встреча в ближайшее время.

«Беспомощный и напуганный», – так характеризует его знакомый.

Кейт Миддлтон отметила, что ее поддерживают близкие, включая принца Уильяма, который является ее опорой. Они вместе стараются деликатно объяснить детям, что происходит.

Согласно источнику, дети справляются с этой ситуацией достойно и понимают, что их мама болеет и старается поправиться. Принц Уильям взял на себя большую часть заботы о детях, несмотря на наличие няни.

Остальные члены королевской семьи тоже не остались в стороне. Например, королева Камилла замещает Карла на мероприятиях, а принцесса Анна берет на себя часть обязанностей.

Кейт Миддлтон продолжает лечение, но работает из дома. Она выражает надежду на скорейшее выздоровление и уже начала работу над проектом детского центра.

Ранее мы писали о том, что больная раком Кейт Миддлтон не намерена встречаться с принцем Гарри.