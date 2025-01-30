ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 января 2025, 13:59
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«Силиконовые пузыри»: Кайли Дженнер раскритиковали на показе Jean Paul Gaultier

Модель Кайли Дженнер раскритиковали за образ на показе Jean Paul Gaultier.
«Силиконовые пузыри»: Кайли Дженнер раскритиковали на показе Jean Paul Gaultier

© Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News

Модель Кайли Дженнер раскритиковали после выхода на подиум на показе Jean Paul Gaultier Haute Couture. 27-летняя возлюбленная Тимоти Шаламе стала участницей Недели моды в Париже, но ее образ не оценили пользователи Сети.

Бизнесвумен опубликовала в личном микроблоге фото в коричневом корсетном платье с вырезом от дизайнера Людовика де Сен-Сернена. Подписчики сошлись во мнении, что Кайли привлекла внимание не к наряду, а к своему пышному бюсту.

После она вышла в этом же платье на подиум, чем вызвала еще больше негатива. Многие посчитали, что девушка не должна была так акцентировать внимание на своей фигуре.

«Силиконовые пузыри»: Кайли Дженнер раскритиковали на показе Jean Paul Gaultier

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Черт, сколько в них силикона!», «Эти силиконовые пузыри вот-вот лопнут», – написали в соцсетях.

Некоторые даже решили, что Дженнер могла сделать новую операцию по увеличению груди.

Ранее мы писали о том, что фанаты заподозрили Тимоти Шаламе в ношении одежды из гардероба Кайли Дженнер.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Кайли Дженнер
внешность
платье
Неделя моды
критика