«Силиконовые пузыри»: Кайли Дженнер раскритиковали на показе Jean Paul Gaultier

Модель Кайли Дженнер раскритиковали после выхода на подиум на показе Jean Paul Gaultier Haute Couture. 27-летняя возлюбленная Тимоти Шаламе стала участницей Недели моды в Париже, но ее образ не оценили пользователи Сети.

Бизнесвумен опубликовала в личном микроблоге фото в коричневом корсетном платье с вырезом от дизайнера Людовика де Сен-Сернена. Подписчики сошлись во мнении, что Кайли привлекла внимание не к наряду, а к своему пышному бюсту.

После она вышла в этом же платье на подиум, чем вызвала еще больше негатива. Многие посчитали, что девушка не должна была так акцентировать внимание на своей фигуре.