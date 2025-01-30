«Силиконовые пузыри»: Кайли Дженнер раскритиковали на показе Jean Paul Gaultier
© Marechal Aurore / ABACA / Abaca / East News
Модель Кайли Дженнер раскритиковали после выхода на подиум на показе Jean Paul Gaultier Haute Couture. 27-летняя возлюбленная Тимоти Шаламе стала участницей Недели моды в Париже, но ее образ не оценили пользователи Сети.
Бизнесвумен опубликовала в личном микроблоге фото в коричневом корсетном платье с вырезом от дизайнера Людовика де Сен-Сернена. Подписчики сошлись во мнении, что Кайли привлекла внимание не к наряду, а к своему пышному бюсту.
После она вышла в этом же платье на подиум, чем вызвала еще больше негатива. Многие посчитали, что девушка не должна была так акцентировать внимание на своей фигуре.
«Черт, сколько в них силикона!», «Эти силиконовые пузыри вот-вот лопнут», – написали в соцсетях.
Некоторые даже решили, что Дженнер могла сделать новую операцию по увеличению груди.
Ранее мы писали о том, что фанаты заподозрили Тимоти Шаламе в ношении одежды из гардероба Кайли Дженнер.