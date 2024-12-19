Сидни Суини выложила новое фото после критики в адрес ее фигуры

Американская актриса Сидни Суини устроила фотосессию без бюстгальтера. Одной из фотографий она поделилась в соцсетях.

Кадр был снят на балконе здания. 27-летняя Суини запечатлена с распущенными волосами и в теплом кардигане на голое тело, из-под которого выглядывают ее груди. Свой низ, в отличие от верха, актриса решила даже частично не открывать и надела джинсы темно-синего цвета и белые кроссовки. В руках звезда держала сумку бренда Miu Miu.

Снимок появился спустя неделю после того, как папарацци засняли Суини во время отдыха в ее доме во Флориде. Фотографии актрисы в лиловом бикини быстро разлетелись по интернету и вызвали бурю откликов — как хвалебных, так и негативных. Поклонники сочли фигуру актрисы сочной и привлекательной, а злопыхатели и завистники написали, что актриса сильно набрала в весе. Кроме того, заявили они, купальник был ей откровенно мал.

В ответ на волну негатива Суини выложила видео со своей тренировкой в зале. Актриса не скрывает, что действительно стала в каком-то смысле плотнее — она готовится к роли в байопике о боксерше Кристи Мартин, и ее внешний вид должен соответствовать внешности персонажа, которого она будет играть.

Ранее мы писали, что образ Сидни Суини стал одним из самых популярных для использования в мошеннических схемах.