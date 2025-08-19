Сидел со скучающим видом: актера Леонардо Ди Каприо подозревают в скором разрыве отношений

Поклонники Леонардо Ди Каприо подозревают актера в том, что он охладел к своей избраннице Виттории Черетти, которой пророчили статус его первой супруги.

Как сообщает Daily Mail, обладателя «Оскара» и его возлюбленную недавно видели отдыхающими на Ибице. Ди Каприо сидел со скучающим видом на яхте, пока Черетти ходила перед ним в купальнике. Однако, как отмечает издание, актер при этом выглядел отстраненным и безразличным к девушке.

Фанаты 50-летней голливудской знаменитости предполагают, что и этот роман артиста скоро подойдет к концу. К слову, отношения с Витторией пока являются самым продолжительным в истории самого Лео.

С Черетти он начал встречаться в 2023 году. Кроме того, Ди Каприо много раз намекал, что его поиске избранницы закончились именно на ней.

