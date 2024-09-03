Шведский принц Карл Филипп с женой ждут четвертого ребенка

Единственный сын короля Швеции Карл Филипп с женой ждут четвертого ребенка. Соответствующая информация появилась на странице шведского королевского дворца в соцсетях.

В пресс-службе отметили, что супруги «с огромным удовольствием» делятся радостной новостью и что 39-летняя принцесса в настоящий момент чувствует себя хорошо. Рождение наследника ожидается в феврале 2025 года. При этом пока жена 45-летнего Карла Филиппа не собирается отказываться от запланированных официальных мероприятий текущей осенью.

Напомним, знакомство Карла Филиппа и Софии Хэллквист произошло в 2009 году в ночном клубе, однако пара начала встречаться лишь спустя год. В июле 2010-го дворец официально подтвердил их отношения. До романа с принцем София работала моделью, принимала участие в реалити-шоу Paradise Hotel, а после работала инструктором по йоге в Нью-Йорке.

В июне 2014 года влюбленные обручились. 13 июня 2015 года в церкви Королевского дворца в Стокгольме прошла свадьба пары. 19 апреля 2016 года у пары родился первенец, принц Александр. 31 августа 2017 года появился на свет второй сын, принц Габриэль. Третий сын родился 26 марта 2021 года.

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