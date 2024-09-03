«Похожа на Анджелину Джоли»: новую возлюбленную Брэда Питта сравнили с его бывшими женами

На днях 60-летний актер Брэд Питт вышел в свет со своей 31-летней возлюбленной, фитнес-тренером и дизайнером Инес Де Рамон. Пара появилась вместе на красной дорожке 81-го Венецианского кинофестиваля. Новой возлюбленной артиста не удалось избежать сравнений с его экс-супругами. Об этом сообщает Daily Mail и публикует соответствующие кадры.

1 сентября Брэд Питт и Инес Де Рамон посетили премьеру фильма «Одинокие волки», которая состоялась в рамках Венецианского кинофестиваля. На мероприятии избранница актера появилась в облегающем белом платье в пол с бретелькой на одно плечо, дополнив образ массивными серьгами и золотым клатчем. Пользователи Сети сравнили девушку артиста с его бывшими женами. Так, наряд Инес Де Рамон многим напомнил образ актрисы Дженнифер Энистон на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США 2020 года. Тогда актриса была одета в белое платье, подчеркивающее фигуру.

«Она похожа на молодую Анджелину Джоли», «Лицом она похожа на Джоли, но ее платье напоминает наряд Энистон», «Она определенно следует стилю Дженнифер Энистон, посмотрите на платье!» — пишут Интернет-пользователи.

Напомним, Брэд Питт состоял в браке с Дженнифер Энистон с 2000 по 2005 год. В 2014 году актер женился на Анджелине Джоли, однако в 2016 году актриса подала на развод, и через три года артисты официально разошлись.

Слухи о новом романе Брэда Питта появились в ноябре 2022 года. Тогда актера и Инес Де Рамон заметили вместе на концерте Боно в Лос-Анджелесе, а затем на премьере нового фильма артиста «Вавилон». Отмечается, что это первые серьезные отношения знаменитости после его развода с Анджелиной Джоли.

Ранее мы писали о том, что Брэд Питт появился с Инес Де Рамон на британском Гран-при «Формулы 1».