Шварценеггер отреагировал на слухи о своем отъезде из США в связи с победой Трампа

Известный актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер прокомментировал распространившуюся в Сети информацию о том, что он собирается уехать из США из-за прихода к власти Дональда Трампа. Соответствующая публикация появилась на его странице в X.

Артист выложил скриншот страницы, на которой публикуются новости о Трампе. В публикации, которую посмотрели свыше 500 тысяч раз, утверждается, что Шварценеггер «объявил об отъезде из Америки» и якобы заявил: «Я устал от бреда Трампа».

«Не верьте фейковым новостям. Я родился в Австрии, но "сделан" я был в Америке, и я никогда не уеду», - написал артист.

Также Арнольд прикрепил к посту фотографию, на которой молодой артист запечатлен в майке и шляпе в цветах флага США, а в руках он держит сам американский флаг.

Известно, что во время президентской кампании Шварценеггер поддержал кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис. При этом он выступил с критикой Трампа, выразив мнение, что политик «не решит проблем» американцев.

Ранее мы писали, что седого Арнольда Шварценеггера заметили на улице в Нью-Йорке.