Шварценеггер избавился от дорогих часов, из-за которых был задержан в аэропорту

Актер Арнольд Шварценеггер продал за €270 тысяч часы, из-за которых его задержали в аэропорту в Мюнхене. Об этом сообщает газета Der Standard.

По данным источника, швейцарские часы были успешно проданы на австрийском аукционе за впечатляющую сумму.

Аксессуар, принадлежавший знаменитому актеру и бывшему губернатору Калифорнии, был выставлен на аукционе с начальной ценой €50 тысяч. Собранные средства будут направлены на поддержку проектов Шварценеггера в области охраны окружающей среды.

Напомним, что звезду задержали в аэропорту Мюнхена. Таможенников привлекли дорогие часы мужчины. После разговора актера оштрафовали на €35 тысяч, и он был освобожден через несколько часов.

Арнольд рассказал, что прилетел в столицу Баварии, чтобы посетить Всемирный климатический саммит в австрийском Кицбюэле.

«Проблемы возникли из-за часов швейцарской фирмы Audemars Piguet», – говорится в сообщении.

В беседе с сотрудниками полиции актер заявил, что хотел продать дорогостоящие часы на аукционе.

Ранее мы писали о том, что поклонники подали в суд на певицу Мадонну за задержку концерта на два часа. Они объяснили, что концерт 13 декабря был запланирован на 20.30, а начался в 22.45. Из-за этого мероприятие закончилось позже, а фанатам пришлось добираться до дома на такси. Кроме того, концерт не стал для них праздником, так как рано утром требовалось идти на работу и заниматься семейными обязанностями.