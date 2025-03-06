Шона Бейкера уличили в краже сценария фильма «Анора»

Американка по имени Эмили уличила режиссера Шона Бейкера в краже идеи к нашумевшей картине «Анора». Об этом пишет Telegram-канал «Итс Бритни, битч» со ссылкой на соцсети девушки.

«Я наконец-то посмотрела «Анору», и я устала молчать. В 2015 году я снималась в пилотном эпизоде сериала «The Skill Set» о стриптизерше с Брайтон-Бич по имени Энни, которая попадает в сети русской мафии после того, как ее богатый парень уходит», — поделилась американка.

Автором сценария сериала выступила подруга Эмили, начинающая сценаристка Алана Мэсси. По словам девушки, она даже связывалась с Шоном Бейкером, чтобы тот просмотрел пилотный выпуск их проекта — и, как утверждает она, кинематографист дал им советы по дальнейшей работе. Американка уточнила, что Бейкер не только взял идею к «Аноре», но также украл идею с костюмом школьницы у главной героини.

Эмили отметила, что захотела придать историю огласке, поскольку устала от того, что богатые и влиятельные мужчины крадут идеи у женщин. Она подчеркнула, что не стремится к славе и в настоящее время не работает актрисой. Девушка добавила, что раскрыть информацию ее спровоцировало то, что на днях ее уволили из государственной компании в рамках оптимизации кадров.

Напомним, «Анора» выиграла пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии.

Ранее режиссер Никита Михалков заявил, что победа «Аноры» отражает качество «Оскара».