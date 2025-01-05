«Шокированы и опечалены»: принц Уильям прокомментировал смерть близкого

Семью принца Уильяма и Кейт Миддлтон потрясло новое несчастье — одной из жертв теракта, произошедшего в новогоднюю ночь в американском Новом Орлеане, стал пасынок няни британской королевской семьи, которая растила сыновей правящего короля Карла III. В связи с этим супруги выпустили официальное обращение в социальных сетях и выразили свои соболезнования.

«Мы с Кэтрин были шокированы и опечалены трагической смертью Эдварда Петтифера. Наши мысли и молитвы остаются с семьей Петтифер и всеми теми невинными людьми, которые трагически пострадали в результате этого ужасного нападения», — написал Уильям.

При этом принц Гарри, как утверждают американские СМИ, отказался комментировать произошедшее.

Как сообщается, мать погибшего Петтифера Тигги Легг-Бурк не только была няней принцев, но и выполняла функции личной помощницы действующего монарха. Некоторые источники утверждают, что после гибели принцессы Дианы в автокатастрофе она и вовсе заменила Уильяму и Гарри родную мать. В 1999 году члены королевской семьи присутствовали на ее свадьбе, а в 2011 году уже младший брат погибшего Эдварда был пажом на церемонии бракосочетания Уильяма и Кейт.

Теракт в Новом Орлеане был совершен техасцем Шамсудом Дин Джаббаром — в 3 часа ночи 1 января он на грузовике въехал в толпу гуляющих людей, а после открыл стрельбу по полицейским и был убит ответным огнем.

Ранее мы писали о том, что принц Уильям и Кейт Миддлтон взяли манеру нарушать одну королевскую традицию за другой.