Шла по пешеходному переходу: певец Коннер Смит насмерть сбил 77-летнюю пенсионерку

Сотрудники правоохранительных органов в США начали проверку по факту смертельного ДТП с участием известного певца Коннера Смита. Молодой человек за рулем пикапа сбил пенсионерку на зебре, передает журнал People.

Смертельная авария произошла в Нэшвилле. Два дня назад, по информации журналистов, 24-летний певец ехал за рулем своего пикапа Chevrolet Silverado. На пути ему повстречалась 77-летняя американка, которая переходила дорогу в разрешенном для этого месте.

Тем не менее женщина угодила под колеса машина. Прибывшие на место ДТП сотрудники экстренных служб забрали пострадавшую в больницу, но помочь ей не удалось — она погибла от тяжелых травм. Причины смертельной аварии сейчас устанавливаются. По предварительным сведениям, Смит в момент наезда был в трезвом состоянии и не отвлекался на телефон.

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