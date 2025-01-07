«Шикарная»: Кайли Дженнер вышла в свет в платье из «жидкого металла»

Манекенщица снялась в платье из «жидкого металла». Знаменитость продемонстрировала наряд со всех сторон, рассказав поклонникам о его истории. Для премии «Золотой глобус» Дженнер выбрала платье от итальянской марки Versace 1999 года. Бизнесвумен также опубликовала кадры подготовки к выходу на дорожку.

Фанаты поспешили похвалить наряд телезвезды в комментариях под постом: «Королева бриллиантов», «Шикарная», «Очень идет наряд».

Напомним, в начале сентября 2023 года стало известно о романе Кайли Дженнер с актером Тимоти Шаламе, когда звезды вместе посетили финальный матч US Open. На мероприятии модель и артист сидели в обнимку и целовались.

В начале октября прошлого года СМИ выяснили, что отношения Шаламе и Дженнер вышли на новый уровень. Так, артист сблизился с детьми избранницы, которых она родила от рэпера Трэвиса Скотта. По информации источника, Шаламе принимает участие в воспитании наследников Дженнер.

Ранее мы писали, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе показали чувства на премии «Золотой глобус».