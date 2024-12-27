ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 декабря 2024, 11:40
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«Шикарная фигура»: 49-летняя Ева Лонгория снялась в купальнике

Актриса Ева Лонгория продемонстрировала фигуру в купальнике.
«Шикарная фигура»: 49-летняя Ева Лонгория снялась в купальнике

© Joel C Ryan/Invision/East News

Американская актриса Ева Лонгория, получившая известность благодаря сериалу «Отчаянные домохозяйки», продемонстрировала фигуру в купальнике во время семейного отдыха в Мексике. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Шикарная фигура»: 49-летняя Ева Лонгория снялась в купальнике

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Поклонники 49-летней артистки не остались равнодушными и поспешили оценить внешность Лонгории в комментариях.

«Самая красивая женщина на свете», «Как всегда, прекрасна», «Шикарная фигура», «Потрясающе выглядишь», «Боже, какая фигура», «Идеальные формы», — восхитились юзеры.

Напомним, Ева Лонгория была замужем за актером Тайлером Кристофером с 2002 по 2004 год и баскетболистом Тони Паркером с 2004 по 2010 год.

В 2013 году актриса вступила в отношения с предпринимателем Хосе Антонио Бастоном, а 22 мая 2016 года влюбленные поженились. 19 июня 2018 года у супругов родился первенец, сын Сантьяго Энрике Бастон.

Также мы писали, что Ева Лонгория появилась на премьере в Голливуде после заявления об отъезде из США.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Ева Лонгория
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