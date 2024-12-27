«Шикарная фигура»: 49-летняя Ева Лонгория снялась в купальнике

Поклонники 49-летней артистки не остались равнодушными и поспешили оценить внешность Лонгории в комментариях.

«Самая красивая женщина на свете», «Как всегда, прекрасна», «Шикарная фигура», «Потрясающе выглядишь», «Боже, какая фигура», «Идеальные формы», — восхитились юзеры.

Напомним, Ева Лонгория была замужем за актером Тайлером Кристофером с 2002 по 2004 год и баскетболистом Тони Паркером с 2004 по 2010 год.

В 2013 году актриса вступила в отношения с предпринимателем Хосе Антонио Бастоном, а 22 мая 2016 года влюбленные поженились. 19 июня 2018 года у супругов родился первенец, сын Сантьяго Энрике Бастон.

Также мы писали, что Ева Лонгория появилась на премьере в Голливуде после заявления об отъезде из США.