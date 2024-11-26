Навсегда уехавшая из США Ева Лонгория вернулась: актрису заметили на премьере в Голливуде

Актриса Ева Лонгория, несмотря на заявление об окончательном переезде в Европу, прилетела в США и посетила премьеру мультфильма «Моана 2». На мероприятие звезда пришла с сыном. Об этом сообщает Daily Mail.

Примечательно, что Ева не скрывалась от журналистов на показе и охотно позировала с юным наследником на красной дорожке. Она была в черном пиджаке и светлых джинсах, а ее ребенок — в шортах и белой рубашке с короткими рукавами. В Сети пользователи отметили, что мальчик выглядел очень мило на премьере.

К слову, это первый выход в свет актрисы после ее объявления об отъезде из США. Когда стало известно о победе Дональда Трампа на выборах, Лонгория сделала заявление, в котором упомянула, что больше не будет жить в стране. Позже она вновь вышла на связь с поклонниками с уточнениями — ее решение связано лишь с рабочими моментами.

Напомним, что после выборов президента США не только Ева заявила об отъезде. То же самое сделал Ричард Гир. Он продал свое ранчо и перебрался с семьей в Европу.

Ранее Хью Грант впервые за долгое время вышел в свет с женой.