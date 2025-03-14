Шэрон Стоун заявила, что ее без предупреждения лишили уже утвержденной роли

Американская актриса Шэрон Стоун сделала неожиданное признание о готовящемся к выходу фильме «Еще одна простая просьба». Ее слова приводит TooFab.

Как утверждает Стоун, изначально ее утвердили на роль в кинокартине. А после — неожиданно исключили из каста.

«Мне очень понравилось, что меня утвердили на роль, а потом неожиданно сняли с нее без всякой причины. Мне это очень понравилось»! — иронично заявила она.

Как уточняет издание, об участии Стоун в проекте официально нигде не сообщалось.

Ранее мы писали о том, что Стоун снимется в третьем сезоне сериала «Эйфория», съемки которого стартовали в начале марта. Кого сыграет актриса, пока не известно. Сама она назвала возможность работать с режиссером Сэмом Левинсоном «захватывающей».