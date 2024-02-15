Шэрон Стоун высказалась о негативных последствиях славы

Голливудская актриса Шэрон Стоун высказалась о негативных последствиях популярности. Об этом она заявила в интервью InStyle.

Как призналась артистка, из-за своей известности она лишилась возможности летать на коммерческих самолетах с другими пассажирами и пользоваться общественным транспортом в целом. Звезде также приходится содержать штат сотрудников, поскольку ее безопасность всегда находится под угрозой.

«Теперь люди понимают, что Дженнифер Лоуренс не может просто так сесть в обычный самолет. Шэрон Стоун тоже не может этого сделать, независимо от того, много ли она снимается в фильмах», — поделилась Стоун.

Помимо этого, актриса отметила, что слава приносит ощутимые расходы. Например, во время любого ужина, вне зависимости от размера компании за столом, счет приносят именно ей.

«Каждый раз вы оказываетесь в ситуации, где вам приходится оплачивать счет за ужин на три тысячи долларов», — добавила знаменитость.

Ранее Шэрон Стоун порадовала фанатов редким фото с приемными сыновьями.