65-летняя актриса Шэрон Стоун показала редкое фото с приемными сыновьями

Актриса Шэрон Стоун порадовала своих поклонников редким снимком, где она предстала вместе со своими приемными сыновьями – Лэрдом и Куинном.

У знаменитой актрисы трое приемных детей. В 2000 году, вместе с ее тогдашним мужем Филом Бронштейном, она усыновила Роэна Джозефа. Затем, в 2005 году, Стоун забрала Лэрда из детского дома, а год спустя в их семье появился еще один мальчик, Куинн.

Шэрон Стоун признавалась, что мечтала стать матерью биологическим путем, но пережила девять выкидышей. Это было для нее трудным испытанием, и приемные дети принесли в ее жизнь счастье и радость. Актриса готова на все, чтобы обеспечить им хорошую жизнь.