65-летняя актриса Шэрон Стоун показала редкое фото с приемными сыновьями
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Актриса Шэрон Стоун порадовала своих поклонников редким снимком, где она предстала вместе со своими приемными сыновьями – Лэрдом и Куинном.
У знаменитой актрисы трое приемных детей. В 2000 году, вместе с ее тогдашним мужем Филом Бронштейном, она усыновила Роэна Джозефа. Затем, в 2005 году, Стоун забрала Лэрда из детского дома, а год спустя в их семье появился еще один мальчик, Куинн.
Шэрон Стоун признавалась, что мечтала стать матерью биологическим путем, но пережила девять выкидышей. Это было для нее трудным испытанием, и приемные дети принесли в ее жизнь счастье и радость. Актриса готова на все, чтобы обеспечить им хорошую жизнь.
Напомним, что в 2003 году знаменитость потеряла опеку над старшим сыном из-за сцены в фильме «Основной инстинкт». После развода с Бронштейном в 2003 году, Роэн остался с приемным отцом. Это стало для актрисы тяжелым испытанием. Позже сын вернулся к матери, и в настоящее время он живет вместе со своими сводными братьями.
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