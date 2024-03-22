Шэрон Стоун рассказала о провальной попытке снять фильм «Барби» в 90-е

Голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала о неудачной попытке снять киноленту про Барби в 1990-е годы. Признание артистки прозвучало в рамках подкаста Fly On The Wall.

Как призналась звезда, по ее сценарию Барби была девушкой, выполнявшей полезные вещи для мира, «пользуясь своим могуществом». Но съемочная команда не оценила ее идею, после чего Стоун прочитали лекцию и буквально выгнали из кабинета.

«Все большие люди гонялись бы за ней [в фильме] и целовали в зад, потому что она королева Mattel [производитель кукл Барби]. Речь идёт о силе быть Барби и о том, что она могла бы сделать для мира, пользуясь своим могуществом. Но они не считали, что Барби должна быть сильной», - заявила Стоун.

Напомним, «Барби» режиссера Гретты Гервиг стала самым кассовым фильмом минувшего года, заработав почти 1,5 млрд долларов. Кинолента получила множество положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей.

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