Голливудская актриса Шэрон Стоун раскрыла, каково быть соседкой Меган Маркл и принца Гарри. Об этом пишет издание Daily Mail.

Недавно в одном из западных СМИ появилась «разоблачительная» статья о Меган Маркл и принце Гарри. По информации источника, что принцесса Уэльская ведет себя холодно и отстраненно с подчиненными, также перекладывает на них всю ответственность, если «что-то идет не так». Помимо этого, Маркл, по словам ее сотрудников, сплетничает за их спиной и «ведет себя как подросток».

Вдобавок на Меган принца Гарри и его жену пожаловались и их соседи. Им не нравится, что пара привлекает излишнее внимание к городу, и это доставляет местным жителям дискомфорт. При этом далеко не все высказались негативно в адрес герцога и герцогини Сассекских.

Так, в защиту пары высказалась Шэрон Стоун. По словам артистки, Меган и Гарри — «заботливая, участвующая часть нашего общества». Знаменитость также уточнила, что они «машут людям на улице» в знак приветствия.

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