Шер рассказала, что у нее был роман с лучшим другом матери в 14 лет

Американская певица Шер рассказала, что у нее был роман с лучшим другом своей матери в 14 лет. Об этом пишет издание Page Six со ссылкой на мемуары исполнительницы.

Знаменитость призналась, что на момент вступления в интимную связь мужчине было 35 лет — тогда решение связаться с приятелем матери было неким проявлением бунта в их трудном общении. Уточняется, что артистка раскрыла свою тайну родительнице, однако много лет спустя.

78-летняя певица отметила, что мужчина первым проявил внимание. Их роман начался с того, что друг матери внезапно поцеловал Шер во время ремонта в доме будущей звезды.

«Он был отличным парнем. Он был красивым. Он был лучшим другом моей матери. Этот парень был на 10 баллов. Он был похож на Тома Селлека, но блондин. Шесть футов 4 дюйма ростом. Он сводил женщин с ума. Он любил их. Он бросал их», — поделилась Шер.

Ранее Шер объяснила, почему встречается только с молодыми парнями.