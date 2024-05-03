«Никому не отдам»: 77-летняя Шер объяснила, почему встречается только с молодыми парнями

77-летняя певица Шер призналась, что встречается с молодыми мужчинами, так как ее сверстников уже нет в живых. Об этом сообщает Vanity Fair.

СМИ постоянно пишут о личной жизни артистки, публикуя информацию о ее кавалерах. Большинство из них являются молодыми людьми, что заботит фанатов Шер. Они удивляются, почему звезда строит отношения не с ровесниками.

Певица решила пошутить на эту тему и заявила, что встречается с молодыми, так как ее сверстников уже нет в живых. Потом она честно призналась, что причина кроется в другом. По ее словам, все дело в ее «сильной личности», которая может смутить ровесников.

«Мой опыт общения с мужчинами великолепен, потому что я выбираю их, так как они мне нравятся, но я в них не нуждаюсь. Молодым мужчинам все равно, смешная ты или дерзкая, хочешь ли ты делать глупости и сильная ли ты личность, понимаете? Я имею в виду, что я никому не отдам свою личность, ясно?» — поделилась Шер.

В прессе обсуждали роман исполнительницы с 38-летним рэпером и продюсером Александром Эдвардсом. Она даже получила от него бриллиантовое кольцо за $250 тысяч. Ювелиры отмечали, что украшение высокохудожественное и с великолепной огранкой.

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