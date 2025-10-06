Шарлиз Терон оскорбила Джонни Деппа на Неделе моды в Париже

Голливудская актриса Шарлиз Терон оказалась в центре скандала на Неделе моды в Париже. Она оскорбила 62-летнего Джонни Деппа, проигнорировав его при встрече.

Инцидент произошел на показе модного дома Dior. Шарлиз вела беседу с одним из богатейших людей планеты, гендиректором компании Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернаром Арно и женой президента Франции Брижит Макрон. В этот момент к ним присоединился Джонни Депп, однако его появление Шарлиз предпочла проигнорировать. В итоге звезда «Пиратов Карибского моря» попал в неловкое положение, оставшись одиноко стоять позади.

«Мероприятие было суматошным, как видно на видео»,- прокомментировал изданию The New York Post инцидент представитель актрисы.

В Сети раскритиковали поведение Терон и заподозрили, что между актерами, возможно, произошел конфликт.

«Что за показательный игнор?»; «Какое-то напряжение заметно в воздухе или мне кажется?» - отметили комментаторы.

Стоит отметить, что Джонни Депп появился на Неделе моды в Париже впервые за 30 лет.

Ранее Ксения Собчак осудила журналистов, высмеявших ее фото с актером Джонни Деппом. Журналистке удалось попасть за кулисы Недели моды и сделать фото с Натальей Водяновой, Джонни Деппом, Джонатаном Андерсоном и многими другими. В итоге Собчак сравнили с Ксенией Бородиной, которая «бегает за турецкими звездами».