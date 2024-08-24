Шансы велики: назван главный претендент на сердце Дженнифер Лопес после развода с Беном Аффлеком

Недавно в СМИ появилась информация о том, что певица Дженнифер Лопес подала на развод с актером Беном Аффлеком после двух лет брака. Теперь многие предполагают, кто может стать новым избранником артистки. Так, букмекеры назвали главным претендентом на роман с Дженнифер Лопес после ее разрыва с мужем рэпера Эминема. Об этом пишет TMZ.

После новости о разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека букмекеры предположили, с кем из знаменитостей экс-супруги могли бы вступить в отношения. По результатам ставок выяснилось, что большинство видит певицу с рэпером Эминемом, певцом The Weeknd, бывшим возлюбленным Алексом Родригесом или с лучшим другом Бена Аффлека Мэттом Деймоном.

Что касается Бена Аффлека, то букмекеры считают, что высоки шансы того, что актер может вернуться к экс-супруге, актрисе Дженнифер Гарнер. Также многие предполагают, что его новой избранницей может стать модель Эмили Ратаковски.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек стали самой популярной парой в Голливуде в начале 2000-х. Артисты вступали в отношения дважды: сначала в 2002, а затем — в 2021 году, а через год они поженились. В мае этого года в Сети появилась информация о серьезных проблемах в отношениях между супругами. Сами знаменитости никак не комментировали слухи о разрыве, но, как утверждают источники, 20 августа певица все же подала на развод, указав дату расставания с мужем — 26 апреля 2024 года. По информации инсайдера, причиной разрыва знаменитостей стали «непримиримые противоречия».

Ранее сообщалось о том, что Бен Аффлек советовался с бывшей женой о браке с Дженнифер Лопес.