«Чувствует себя слегка использованной»: Бен Аффлек советовался с бывшей женой о браке с Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек втянул свою бывшую жену, актрису Дженнифер Гарнер в семейные разборки с Дженнифер Лопес. В результате экс-избранница звезды фильма «Умница Уилл Хантинг» почувствовала себя использованной.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на источник, в последние месяцы Аффлек слишком много времени проводил в компании Гарнер. При этом он обращался к бывшей жене за советами по браку с Лопес и вынуждал ее выступать в роли посредника.

«Джен чувствует себя слегка использованной в качестве пешки в попытке помочь Дженнифер Лопес восстановить свой брак. Она не верит, что это было преднамеренно», - сказал собеседник издания.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек начали встречаться в начале 2000-х, но расстались. В 2021 году стало известно о том, что артисты возобновили отношения, а спустя год они поженились. В мае 2024 года в Сети появились слухи о том, что Аффлек и Лопес находятся на грани развода.

Ранее стало известно, что Дженнифер Лопес подала на развод и намерена отказаться от фамилии Бена Аффлека.