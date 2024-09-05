Прокуратура Великобритании сняла обвинения с Харви Вайнштейна

Прокуратура Великобритании закрыла уголовное дело против бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна. Об этом сообщает News 3.

Продюсеру не будут предъявлены обвинения в непристойном нападении. Вайнштейн обвинялся в нападении на женщину в Лондоне в период с 31 июля по 31 августа 1996 года.

Уточняется, что прокуратура решила прекратить разбирательство в отношении знаменитости, поскольку «нет реалистичных перспектив вынесения приговора».

«Мы всегда будем призывать всех потенциальных жертв сексуального насилия заявлять о себе и сообщать в полицию, и мы будем возбуждать уголовное дело везде, где юридические критерии будут выполнены», — рассказали в прокуратуре.

Напомним, суд в Нью-Йорке приговорил Вайнштейна к 23 годам тюрьмы 11 марта 2020 года по двум статьям обвинения за изнасилование и принуждение к сексу. Против него свидетельствовали в суде шесть женщин. В феврале минувшего года продюсера приговорили еще к 16 годам тюрьмы из-за очередного обвинения в изнасиловании.

Вайнштейн не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и отрицал, что когда-либо вступал в интимную связь без согласия.

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