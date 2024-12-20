Шакира раскрыла имя поддержавшего ее после разрыва с Пике мужчины

Колумбийская певица Шакира раскрыла имя мужчины, который поддержал ее после расставания с экс-бойфрендом, футболистом Жераром Пике. Об этом сообщает издание Rolling Stone.

Как призналась исполнительница, в трудный период ей оказал поддержку участник группы Coldplay и бывший муж актрисы Гвинет Пэлтроу Крис Мартин.

«Он проверял меня каждый день и узнавал, как у меня дела, посылал мне слова поддержки, силы и мудрости. Я вижу его как человека, который видит жизнь через другую призму, который чувствителен к потребностям других людей. Он очень, очень чуткий», — поделилась артистка.

В июне 2022 года Шакира ушла от отца своих детей, бывшего капитана испанского футбольного клуба «Барселона» Пике, из-за его измен. Пара познакомилась на съемках клипа певицы в 2010 году на официальную песню Чемпионата мира по футболу «Waka Waka (This Time for Africa)», а в 2011-м звезды начали встречаться. Через два года у них родился первенец, которого они назвали Миланом, а еще спустя два года появился их второй сын Саша.

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