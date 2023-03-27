Шакира подралась с матерью Жерара Пике, узнав о ее содействии в многочисленных изменах сына

Уже несколько месяцев общественность бурно обсуждает развод колумбийской певицы Шакиры и футболиста Жерара Пике. По заявлению артистки, он неоднократно изменял ей и лгал, поэтому она не смогла больше состоять с ним в браке. В прошлом году суд официально поставил точку в их союзе и постановил, что дети останутся жить вместе с матерью. Однако скандальные подробности этого разрыва продолжают поступать до сих пор.

По информации зарубежных СМИ, Шакира поругалась не только с уже бывшим мужем, но и с его матерью, которая даже оказывала ей поддержку, когда она узнала о предательстве. Сообщается, что на самом деле свекровь была в курсе ужасных поступков сына и не препятствовала этому. Более того, она помогала ему изменять жене, выделив для его утех на стороне один из домов. И пока певица плакала на ее плече, женщина прекрасно знала, чем и где занимается Пике.

Узнав о том, что Монсеррат Бернабеу содействовала сыну в изменах, Шакира, как стало известно испанским таблоидам, подралась с женщиной и нанесла ей несколько сильных ударов. Якобы певица совсем потеряла голову от ярости и не думала в тот момент, что творит. Информация не была подтверждена, но и не опровергнута. Однако фанаты считают, что подобное вполне могло произойти, если судить по поведению Шакиры в последние месяцы.

Ранее Жерар Пике впервые показал фото со своей новой возлюбленной.