Шакира ответила, действительно ли банка варенья помогла ей раскрыть измену Пике

Певица Шакира назвала неправдой разоблачение измен Пике с помощью банки варенья. История о ней распространялась в СМИ, но звезда ответила на вопрос в беседе с The Sunday Times.

В интервью колумбийская суперзвезда коротко ответила на вопрос о громком скандале.

«Неправда», — сказала она изданию.

Ранее СМИ писали, что популярная артистка обнаружила полупустую банку клубничного варенья в ее отсутствие и поняла, что Пике ей изменяет. Шакира знала, что муж и дети не любят клубничное варенье, поэтому она сделала вывод, что в их доме оставался кто-то еще. Певица намекнула на это в клипе на свой сингл Te Felicito, где можно увидеть, как она открывает холодильник.

Позже в интервью для британского телешоу This Morning в мае 2022 года, Шакира заявила, что заглянула в холодильник, «чтобы найти правду». После этого пользователи Сети и журналисты начали писать об истории с вареньем, распуская еще больше слухов.

В итоге, в недавнем интервью для The Sunday Times Шакира заявила, что не знает, о чем говорят теории в социальных сетях. Она подчеркнула, что раньше для нее всегда была важнее любовь, а не карьера, и она давала Пике развивать себя в профессиональном плане. Сейчас же она много работает и записывает новые песни.

Напомним, что Шакира и Жерар Пике расстались после 11-летнего романа в июне 2022 года. У пары двое сыновей: 11-летний Милан и девятилетний Саша. После разрыва отношений спортсмен начал встречаться с Кларой Чиа Марти, которую называют молодой копией Шакиры.

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