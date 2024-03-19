Предполагаемая любовница принца Уильяма выступила с заявлением на фоне слухов об измене

Маркиза Роуз Хэнбери, которую заподозрили в романе с принцем Уильямом, довольно жестко ответила на слухи об изменах. Она возмутилась данными сообщениями и назвала их абсолютно ложными. Об этом сообщает Business Insider.

С общественностью Сара Роуз Хэнбери вышла на связь через своих адвокатов. Она передала, что распространившиеся в СМИ слухи о ее связи с наследником престола не являются правдивыми. Она опровергла тайные отношения с Уильямом, якобы из-за которых Кейт Миддлтон и пропала из публичного пространства.

Напомним, что разговоры о неверности принца начались после заявления телеведущего Стивена Кольбера, который высмеял исчезновение принцессы Уэльской. Он озвучил одну из теорий, предполагающую, что сын Карла III изменил супруге, поэтому она и выдумала «загадочную болезнь», чтобы скрыть свой позор.

К слову, слухи о романе Уильяма с маркизой ходят уже давно. Поговаривали даже, что как-то Миддлтон узнала об этом, но мужу удалось вымолить у нее прощение.

Ранее Кейт Миддлтон впервые появилась на публике после слухов о разводе.