Сестру Ким Кардашьян «поймали» с сумкой за 24 миллиона рублей

Американская телезвезда и бизнесвумен Хлои Кардашьян вышла в свет с роскошной сумкой. Об этом пишет издание Daily Mail, опубликовавшее фото.

Младшую сестру Ким Кардашьян «поймали» во время прогулки по Лос-Анджелесу в черном худи, легинсах и резиновых тапках. При этом в руках предпринимательница держала стакан с напитком и сумку Himalaya Birkin люксовой марки Hermes, стоимость которой может достигать 300 тысяч долларов (24 миллиона рублей).

Телезвезда также дополнила свой образ солнцезащитными очками и серьгами.

У Хлои Кардашьян есть двое детей от Тристана Томпсона. В 2018 году у влюбленных появилась дочь Тру. В начале 2022 года стало известно, что пара рассталась из-за регулярных измен баскетболиста. Летом того же года появилась информация, что у экс-влюбленных появится второй ребенок, которого вынашивает суррогатная мать. Мальчик появился на свет 6 августа. Несмотря на рождение второго наследника, Хлои и Тристан так и не возобновили свои отношения.

Ранее мы писали, что 11-летняя дочь Ким Кардашьян жестоко пошутила над матерью в день ее 44-летия.