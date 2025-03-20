Сестра Зендеи обвинила актрису в звездной болезни и высказалась о росте Холланда

Сестра популярной актрисы Зендеи обвинила ее в звездной болезни. 51-летняя Латонья Коулман пожаловалась в беседе с журналистами издания The Sun на поведение родственницы. Она призналась, что чувствует себя рядом с ней фанаткой.

Женщина заявила, что виделась со звездой сериала «Эйфория» всего два раза за последние семь лет. Даже эти редкие встречи она не считает «теплыми».

«Когда я попыталась поговорить с ней, она просто обняла меня одной рукой. Мне казалось, что я просто фанатка», – поделилась Латонья.

Она отметила, что актриса общается с детьми других сестер и брата, а вот ее внуки ее даже не знают. Они считают Зендею «звездой с канала Дисней».

«Я даже больше не говорю людям, что она моя сестра. Мне стыдно за отца и за то, как он нас воспитал. Мне не нужны ее деньги. Я просто хочу быть в ее жизни», – пожаловалась женщина.

Латонья также высказалась об отношениях сестры с актером Томом Холландом. Как оказалось, он нравится родственникам знаменитости.

«Но они смотрятся странно, потому что он такой низкий, а она такая высокая», – добавила она и выразила сомнение, что ее пригласят на будущую свадьбу.

Напомним, что гостья интервью является сестрой Зендеи по отцу Казембе Аджаму Коулман.

Ранее мы писали о том, что отец Зендеи отреагировал на слухи о помолвке актрисы.