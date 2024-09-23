Сестра Ким Кардашьян рассказала о своем присутствии на одной из скандальных вечеринок P. Diddy

Имя модели Хлои Кардашьян фигурирует в связи с арестом продюсера P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс), которого обвиняют в насилии и секс-торговле людьми. Об этом пишет портал Radar.

По данным источника, это связано с опубликованным архивным эпизодом семейного реалити-шоу «Семейство Кардашьян», где сестра Ким Кардашьян рассказывает, что посетила одну из скандальных вечеринок продюсера, где все были «голыми с голыми ягодицами». В этом фрагменте 10-летней давности модель делится с сестрой Кортни впечатлениями и уточняет, что на мероприятии также присутствовали различные суперзвезды.

В другом опубликованном ролике сам Комбс вместе с сестрами Кардашьян обсуждает свои вечеринки. Предполагается, что и Кортни побывала на одной из таких тусовок, поскольку в ходе беседы она заявила, что «это был эпический вечер».

Возможно, что Кардашьян имела в виду одну из «белых вечеринок» P. Diddy, где он собирал ближайшее окружение, различных звезд Голливуда и родственников. Среди частых гостей таких тусовок были замечены Бейонсе, Jay-Z, Леонардо Ди Каприо, Мэрайя Кэри и Марта Стюарт.

Ранее мы писали, что певец Ашер удалил из соцсетей посты после задержания P. Diddy.