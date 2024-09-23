ИХ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 сентября 2024, 12:14
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Известный музыкант удалил из соцсетей все посты после задержания P. Diddy

Певец Ашер удалил из соцсетей посты после задержания продюсера P. Diddy.
Известный музыкант удалил из соцсетей все посты после задержания P. Diddy

© MICHAEL TRAN/AFP/East News

Американский певец Ашер (Usher) удалил из соцсети X (бывший Twitter) публикации после ареста продюсера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс), которого обвиняют в насилии и секс-торговле людьми. На это обратил внимание портал PopCulture.

Музыкант удалил более 7 тысяч постов в соцсети. Наблюдатели считают, что подобное действие музыканта связано с делом P.Diddy, однако спорят, какую роль в этой истории сыграл Ашер.

Примечательно, что Ашер жил у Комбса целый год, когда ему было всего 14 лет. В некоторых интервью он признавался, что видел «довольно дикие и сумасшедшие вещи» в доме именитого продюсера. В одном из исков, поданных против P. Diddy, утверждалось, что Ашер был причастен ко всему тому, что происходило, а также входил во внутренний круг вместе с актером Эштоном Катчером.

По слухам, на секс-вечеринках у Комбса присутствовало огромное количество звезд, включая Дрейка, Бейонсе и Jay-Z. Все они в настоящий момент находятся под наблюдением правоохранителей.

Ранее мы писали, что продюсера P. Diddy взяли под надзор из-за подозрений в попытке суицида.