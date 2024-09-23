Известный музыкант удалил из соцсетей все посты после задержания P. Diddy

Американский певец Ашер (Usher) удалил из соцсети X (бывший Twitter) публикации после ареста продюсера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс), которого обвиняют в насилии и секс-торговле людьми. На это обратил внимание портал PopCulture.

Музыкант удалил более 7 тысяч постов в соцсети. Наблюдатели считают, что подобное действие музыканта связано с делом P.Diddy, однако спорят, какую роль в этой истории сыграл Ашер.

Примечательно, что Ашер жил у Комбса целый год, когда ему было всего 14 лет. В некоторых интервью он признавался, что видел «довольно дикие и сумасшедшие вещи» в доме именитого продюсера. В одном из исков, поданных против P. Diddy, утверждалось, что Ашер был причастен ко всему тому, что происходило, а также входил во внутренний круг вместе с актером Эштоном Катчером.

По слухам, на секс-вечеринках у Комбса присутствовало огромное количество звезд, включая Дрейка, Бейонсе и Jay-Z. Все они в настоящий момент находятся под наблюдением правоохранителей.

Ранее мы писали, что продюсера P. Diddy взяли под надзор из-за подозрений в попытке суицида.